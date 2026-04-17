#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+9°
$
471.46
555.38
6.18
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+9°
$
471.46
555.38
6.18
События

В Жамбылской области впервые за 20 лет восстановили важный водный объект

канал, техника, очистка, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2026 12:18
Впервые за 20 лет очищен регулятор на канале "Аксай" в Жуалынском районе Жамбылской области, обеспечивающий водой 75 крестьянских хозяйств, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Министерства водных ресурсов и ирригации, регулятор вмещает 60 тыс. кубометров воды и обеспечивает поддержание стабильной подачи воды на 2000 га орошаемых земель.

"Канал "Аксай" обеспечивает поливной водой угодья 75 крестьянских хозяйств. Основными выращиваемыми культурами являются картофель, многолетние травы, овощи и зерновые", – говорится в публикации ведомства за 17 апреля 2026 года.

Фото: пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации РК

Материал по теме

Крупные водохранилища на севере Казахстана наполнены на 100%

Ранее сообщалось, что в двух районах Туркестанской области для улучшения мелиоративного состояния орошаемых земель проведены работы по промывке почвы. Для этого понадобились сотни миллионов кубометров воды.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: