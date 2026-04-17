Жителям Алматы назвали места, где можно купить продукты по сниженным ценам

В Алматы 18 и 19 апреля 2026 года пройдут ярмарки выходного дня с участием 305 фермеров и производителей, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе городского акимата уточнили, что в ассортименте представлены мясо, яйца, овощи и фрукты, кисломолочная продукция, мед и другие продукты.

Благодаря прямым поставкам цены на социально значимые товары ниже рыночных на 15-20%.

Стоит отметить, что ярмарки работают каждую субботу и воскресенье с 09:00 до 18:00 в четырех районах города.

Адреса ярмарок, где можно приобрести продукты по сниженным ценам:

Бостандыкский район: мкр. Казахфильм;

Ауэзовский район: ул. Рыскулбекова, 33/2;

Медеуский район: пересечение улиц Мендыкулова и Бектурова;

Алмалинский район: ул. Масанчи, между улицами Айтеке би и Гоголя.

