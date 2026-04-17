События

Обман на миллион долларов: в Казахстан доставили скрывавшегося более 10 лет мошенника

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2026 11:40
Разыскиваемый за мошенничество на один миллион долларов экстрадирован из Германии в Казахстан, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.

Так, согласно заявлению ведомства за 17 апреля 2026 года, при содействии посольства Казахстана в Германии сотрудники Генеральной прокуратуры и Интерпола МВД экстрадировали иностранного гражданина, обвиняемого в хищении денежных средств в особо крупном размере.

Следствием установлено, что указанное лицо, в 2014 году действуя в группе лиц по предварительному сговору, под предлогом оказания содействия в поставке компьютерной техники обманным путем завладело денежными средствами казахстанского предпринимателя в размере одного миллиона долларов.

"После совершения преступления злоумышленник скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск".Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

Уже в сентябре 2025 года он был задержан в Германии, откуда по запросу Генеральной прокуратуры экстрадирован в Казахстан.

В настоящее время фигурант водворен в следственный изолятор.

Как уточнили в Генпрокуратуре, за совершение инкриминируемого ему преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

10 апреля сообщалось об экстрадиции из Грузии казахстанца, подозреваемого в хищении 4 миллиардов.

Читайте также
