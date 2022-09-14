Си Цзиньпин прилетел в Нур-Султан

В столичном аэропорту приземлился самолет председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, сообщает Zakon.kz.

Как напомнили в пресс-службе президента РК, председатель КНР прибыл в Казахстан с государственным визитом.

Ранее Акорда подтвердила визит Си Цзиньпина в Нур-Султан. Сообщалось, что председатель КНР по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 14 сентября прилетит в Нур-Султан. Лидеры обсудят перспективы укрепления всестороннего казахско-китайского стратегического партнерства. По итогам переговоров планируется подписание ряда двусторонних документов.

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Как отметили 12 сентября в МИД РК, уникальность визита председателя КНР в том, что Казахстан – это первая страна, которую Си Цзиньпин посещает после того, как коронавирус произошел в мире.