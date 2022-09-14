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Главный ашкеназский раввин Израиля пожал руку Верховному имаму университета Каира

Главный ашкеназский раввин Израиля пожал руку Верховному имаму университета Каира Фото: akorda.kz, wikimedia
Главный ашкеназский раввин Давид Лау пожал руку Верховному имаму университета "Аль-Азхар" после его выступления на VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий в Нур-Султане, сообщает Zakon.kz.

Верховный имам Аль-Азхара шейх Ахмед ат-Тайеб во время выступления подчеркнул важность "религиозного братства".

Также в своем выступлении он выразил сожаление в связи с испытаниями, через которые сейчас проходит человечество.

Мир не успел оправиться от кошмаров пандемии. Его сразу же охватили катастрофы: природные, политические и якобы экономические, которые человек создал своими руками и в силу своего чрезмерного эгоизма и мертвой совести. Верховный имам Аль-Азхара шейх Ахмед ат-Тайеб

Как считает спикер, для решения этих проблем важно консолидироваться, но сохранять свою уникальность. Религиозное братство является предпосылкой для глобального международного братства.

Я не призываю к слиянию всех религий в одну – мы убеждены, что эта идея разрушительна и лишает религию корней. Я призываю к серьезной работе по укреплению ценностей всех религий. Верховный имам Аль-Азхара шейх Ахмед ат-Тайеб

В Нур-Султане проходит VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий.

13 сентября Папа Римский прибыл в Нур-Султан. Его лично встретил в аэропорту президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

14 сентября в Нур-Султане проходит Святая месса с участием Папы Римского Франциска. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.

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