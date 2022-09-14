Папа Римский обратился к паломникам во время мессы в Нур-Султане

Во время Святой мессы Папа Римский Франциск обратился к паломникам. Он отметил, что мир нужно стяжать каждый день, как и сосуществование различных этнических групп, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Перед началом мессы Папа Римский Франциск поприветствовал собравшихся.

Само служение началось 16:45 после завершения официальной части первого дня съезда. Франциск прибыл на место проведения мессы в папамобиле в сопровождении охраны. Сам молебен проходит на территории Международного выставочного центра EXPO, на площади перед павильоном Nur Alem.

В своей мессе Папа Римский обратился к присутствующим.

Нет, мир нельзя приобрести раз и навсегда, его нужно стяжать каждый день, как и сосуществование различных этнических групп и религиозных традиций, цельное развитие, социальную справедливость. А для того, чтобы Казахстан еще больше развивался в братстве, диалоге и понимании для наведения мостов солидарного сотрудничества с другими народами, нациями и культурами, необходимо всеобщее усилие. А еще раньше необходим обновленный акт веры в Господа: устремлять взор вверх, обращать взор к Нему, учиться у Его всеобщей и распятой любви. Папа Римский Франциск

По данным организаторов, на текущий момент в молебне принимают участие порядка 10 000 человек. В том числе более 3000 прибыли из регионов республики и свыше 500 человек – из дальнего и ближнего зарубежья.

Люди прибыли из Румынии, Германии, Польши, России, Узбекистана, Кыргызстана, Монголии, Азербайджана, Грузии, Туркменистана, Беларуси, Таджикистана.

Что касается Казахстана, то наибольшее количество паломников приехали из Карагандинской (770 человек), Акмолинской (360 человек), Северо-Казахстанской (227 человек), Павлодарской (141 человек) и Алматинской (132 человека) областей. Из Нур-Султана пришли на мероприятие 880 человек и из Алматы приехали 150 человек.