Папа Римский обратился к Ирану и Израилю
Об этом пишет The Times.
"Никто не должен угрожать существованию других. Однако все страны должны встать на сторону мира и помочь израильтянам и палестинцам жить в двух государствах, бок о бок и в безопасности", – подчеркнул понтифик.
Ранее МИД РК призвал Иран и Израиль решить конфликт мирным путем.
После обострения ситуации на Ближнем Востоке в Комитете гражданской авиации Казахстана рекомендовали облетать воздушное пространство семи ближневосточных стран. В Air Astana сообщили о задержке рейсов в Дубай из Алматы и Астаны.
В Минобороны сообщили, что казахстанским миротворцам на Голанских высотах ничего не угрожает.
В ночь на 14 апреля Иран подтвердил запуск БПЛА и анонсировал скорое начало ракетной атаки по Израилю. Полная хронология начала конфликта по ссылке.
Иран заявил, что ночные нападения были ответом на смертельный удар Израиля по иранскому консульству в Дамаске (Сирия) в начале этого месяца. Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил и призвал к немедленному прекращению боевых действий, на 16:00 14 апреля по Нью-Йорку (15 апреля 01:00 по Астане) назначено срочное заседание Совета Безопасности ООН.