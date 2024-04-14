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Папа Римский обратился к Ирану и Израилю

Папа Римский обратился к Ирану и Израилю, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2024 18:16 Фото: Instagram/franciscus
Папа Римский Франциск призвал Иран и Израиль не вовлекаться в спираль насилия, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет The Times.

"Никто не должен угрожать существованию других. Однако все страны должны встать на сторону мира и помочь израильтянам и палестинцам жить в двух государствах, бок о бок и в безопасности", – подчеркнул понтифик.

Ранее МИД РК призвал Иран и Израиль решить конфликт мирным путем.

После обострения ситуации на Ближнем Востоке в Комитете гражданской авиации Казахстана рекомендовали облетать воздушное пространство семи ближневосточных стран. В Air Astana сообщили о задержке рейсов в Дубай из Алматы и Астаны.

В Минобороны сообщили, что казахстанским миротворцам на Голанских высотах ничего не угрожает.

В ночь на 14 апреля Иран подтвердил запуск БПЛА и анонсировал скорое начало ракетной атаки по Израилю. Полная хронология начала конфликта по ссылке.

Иран заявил, что ночные нападения были ответом на смертельный удар Израиля по иранскому консульству в Дамаске (Сирия) в начале этого месяца. Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил и призвал к немедленному прекращению боевых действий, на 16:00 14 апреля по Нью-Йорку (15 апреля 01:00 по Астане) назначено срочное заседание Совета Безопасности ООН.

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