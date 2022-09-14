Папамобиль прибыл к месту проведения мессы

Папамобиль Папы Римского приехал на место проведения мессы на территории Международного выставочного центра EXPO. Франциск поприветствовал всех собравшихся, сообщает Zakon.kz.

Папа Римский Франциск проведет молебен – святую мессу в 16:45 по времени Нур-Султана.

Ожидается участие около 3 тыс. паломников из разных стран. Месса Папы Римского Франциска бесплатна для всех желающих.

Фото: скриншот видео

13 сентября Папа Римский прибыл в Казахстан из международного римского аэропорта Фьюмичино.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев лично встретил Папу Римского Франциска в аэропорту Нур-Султана.