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Папамобиль прибыл к месту проведения мессы

папа мобиль скриншот видео
Папамобиль Папы Римского приехал на место проведения мессы на территории Международного выставочного центра EXPO. Франциск поприветствовал всех собравшихся, сообщает Zakon.kz.

Папа Римский Франциск проведет молебен – святую мессу в 16:45 по времени Нур-Султана.

Ожидается участие около 3 тыс. паломников из разных стран. Месса Папы Римского Франциска бесплатна для всех желающих.

Франциск

Фото: скриншот видео

13 сентября Папа Римский прибыл в Казахстан из международного римского аэропорта Фьюмичино.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев лично встретил Папу Римского Франциска в аэропорту Нур-Султана.

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Ирина Лукичева
Нур-Султан
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