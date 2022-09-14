Токаев наградил Си Цзиньпина орденом "Алтын Қыран"

Фото: akorda.kz

Президент Казахстана наградил председателя КНР Си Цзиньпина высшей государственной наградой нашей страны – орденом "Алтын Қыран" – за особый вклад в укрепление и развитие двусторонних политических, экономических и культурных связей между двумя странами, сообщает Zakon.kz

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