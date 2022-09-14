Токаев наградил Си Цзиньпина орденом "Алтын Қыран"
Фото: akorda.kz
Президент Казахстана наградил председателя КНР Си Цзиньпина высшей государственной наградой нашей страны – орденом "Алтын Қыран" – за особый вклад в укрепление и развитие двусторонних политических, экономических и культурных связей между двумя странами, сообщает Zakon.kz
24 августа президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил президента Азербайджана Ильхама Алиева орденом "Алтын Қыран".
29 июня Касым-Жомарт Токаев орден "Алтын Қыран" вручил Гурбангулы Бердымухамедову, а 24 июля этим орденом глава государства наградил короля Саудовской Аравии.
Орден "Алтын Қыран" – высшая государственная награда Республики Казахстан. Им награждаются граждане за исключительные государственные заслуги перед РК. Кандидатуры для награждения орденом "Алтын Кыран" определяются президентом Казахстана.
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