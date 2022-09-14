Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Токаев наградил Си Цзиньпина орденом "Алтын Қыран"

Токаев наградил Си Цзиньпина орденом "Алтын Қыран" Фото: akorda.kz
Президент Казахстана наградил председателя КНР Си Цзиньпина высшей государственной наградой нашей страны – орденом "Алтын Қыран" – за особый вклад в укрепление и развитие двусторонних политических, экономических и культурных связей между двумя странами, сообщает Zakon.kz

24 августа президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил президента Азербайджана Ильхама Алиева орденом "Алтын Қыран".

29 июня Касым-Жомарт Токаев орден "Алтын Қыран" вручил Гурбангулы Бердымухамедову, а 24 июля этим орденом глава государства наградил короля Саудовской Аравии.

Орден "Алтын Қыран" – высшая государственная награда Республики Казахстан. Им награждаются граждане за исключительные государственные заслуги перед РК. Кандидатуры для награждения орденом "Алтын Кыран" определяются президентом Казахстана.

Читайте также

Лидеры Казахстана и Китая осмотрели выставку об историко-культурных связях двух стран

Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Си Цзиньпином

Касым-Жомарт Токаев лично встретил Си Цзиньпина

Анастасия Стативкина
Токаев Касым-Жомарт Цзиньпин Си Казахстан Китай
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
кто освобождается от налога на имущество
Кто освобождается от уплаты налога на имущество
Экономист предсказал крупнейший в истории крах
Экономист предсказал крупнейший в истории крах рынка
Конституционный совет принял решение по обращению Токаева
Конституционный совет принял решение по обращению Токаева
Заморозки, туман и дожди с грозой ожидаются в Казахстане 14 сентября
Заморозки до 3 градусов ожидаются в двух областях Казахстана
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления