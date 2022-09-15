Кульгинов поделился эмоциями о переименовании столицы

Аким города Нур-Султана Алтай Кульгинов считает, что на процедуру возврата столице прежнего названия потребуется меньше денег, чем в 2019 году. Он также призвал проявлять уважение к каждому историческому периоду, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Алтай Кульгинов признался, что вопрос о том, во сколько обойдется бюджету возврат городу прежнего названия, задают часто.

Мы посмотрели бюджет 2019 года, когда было переименование. Тогда много документооборота было на бумажном носителе, сейчас большую часть, практически все документы, ведем онлайн, поэтому расходов будет намного меньше. В 2019 году мы посчитали – порядка 30 млн тенге. Это вывески, бланки. Думаю, в этот раз сумма будет меньше, так как электронный документооборот стал больше. Аким города Нур-Султана Алтай Кульгинов

При этом он подчеркнул, что работы по смене вывесок будут проводиться не в один день, в случае если соответствующее решение будет принято маслихатом.

Прокомментировал аким и вопрос о том, какие лично испытывает эмоции сейчас.

Надо посмотреть историю города. Наш город назывался Целиноградом, Акмолой, Астаной, Нур-Султаном, теперь рассматривается вопрос вернуть прежнее название. Думаю, к каждому историческому периоду надо относиться с уважением. Кто-то родился и вырос в Целинограде, кто-то – в Акмоле, у меня, например, дети родились в Астане, сейчас я аким города Нур-Султана, поэтому к каждому периоду надо относиться с большим уважением. Самое главное для нас – мнение общественности. Предложение было озвучено, и сейчас все это обсуждают и процедуры проводятся. Алтай Кульгинов

2 сентября члены депутатской группы "Жаңа Қазақстан" предложили вернуть столице прежнее название – Астана.

Предложение о переименовании Нур-Султана внесли в проект Конституционного закона.

Ранее ономастическая комиссия поддержала предложение о переименовании столицы.

15 сентября в маслихате назвали возможную стоимость переименования столицы. По словам секретаря маслихата Нур-Султана Ерлана Каналимова, в 2019 году на изменение вывесок, бланков и печатей было потрачено порядка 30 млн тенге. В этом году расходы будут намного меньше с учетом перехода на цифровой документооборот.