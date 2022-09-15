Депутаты маслихата поддержали переименование столицы в Астану
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Депутаты маслихата поддержали переименование столицы в Астану, сообщает корреспондент Zakon.kz.
На сессию выносится вопрос о том, чтобы вернуть столице прежнее название Астана. Поступило официально 17 предложений. Кроме того, высказывались мнения в социальных сетях, группа депутатов Мажилиса недавно внесла предложение. Учитывая все это, 14 сентября состоялось очередное заседание ономастической комиссии, где было принято единое решение – назвать столицу Астана. Поэтому, уважаемые депутаты, сегодня к вашему рассмотрению выносится проект решения маслихата о возврате столице прежнего названия. Руководитель Управления по развитию языков и архивного дела Сакен Есиркеп
Депутаты столичного маслихата проголосовали за переименование Нур-Султана в Астану.
Одобренное решение рассмотрит республиканская ономастическая комиссия при правительстве Казахстана.
На публичных слушаниях Ерлан Каналимов также заявил, что депутаты маслихата готовы принести извинения перед горожанами за решение о переименовании столицы в 2019 году.
2 сентября члены депутатской группы "Жаңа Қазақстан" предложили вернуть столице прежнее название – Астана. Соответствующее предложение внесли в проект Конституционного закона.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ