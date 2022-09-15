Папа Римский порассуждал о значении флага Казахстана

На закрытии VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий Папа Римский Франциск рассказал, что, по его мнению, олицетворяет флаг Казахстана, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Папа Римский Франциск отметил, что Казахстан, находясь в центре большого и стратегически важного Азиатского континента, стал естественным местом для проведения Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

Государственный флаг символизирует необходимость сохранять здравый баланс между политикой и религией. В действительности, золотой орел на знамени олицетворяет земную власть, как память о древних империях. А синий фон навевает мысли о небесной семье и символизирует трансцендентность. Существует гармоничная связь между политикой и трансцендентностью. Здоровое сосуществование двух различных областей. Различия, а не смешение и не разделение. Нет смятения ради блага человека, которому, как орлу, необходимо свободное небо для полета, свободное пространство, открытое, бесконечное и неограниченное земной властью. Папа Римский Франциск

В то же время он призвал не поддаваться искушению превратиться во власть, чтобы "небо не упало на землю, и божественная вечность не оказалась в плену у земного сегодня".

13 сентября в Нур-Султан прилетел Папа Римский, которого лично встретил президент Касым-Жомарт Токаев.

14 сентября Папа Римский провел молебен – святую мессу и обратился к паломникам.

Следующий съезд лидеров мировых религий состоится в 2025 году в Нур-Султане. Об этом рассказал спикер Сената Парламента Казахстана Маулен Ашимбаев.