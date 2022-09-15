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Следующий съезд лидеров мировых религий состоится в 2025 году в Нур-Султане

религии, Ашимбаев Фото: Zakon.kz
Спикер Сената Парламента Казахстана Маулен Ашимбаев рассказал, что следующий Съезд лидеров мировых и традиционных религий пройдет в Нур-Султане через три года, передает корреспондент Zakon.kz.

Маулен Ашимбаев сообщил, что на заседании секретариата VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий также были рассмотрены сроки проведения следующего – VIII съезда.

Было предложено провести его в 2025 году в столице Казахстана. Соответствующее предложение включено в декларацию.Спикер Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев

14 сентября в Нур-Султане открылся VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Участие в работе приняли свыше 100 делегаций из 50 стран мира.

13 сентября в Нур-Султан прилетел Папа Римский, которого лично встретил президент Касым-Жомарт Токаев. Папа Римский провел молебен – святую мессу и обратился к паломникам.

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