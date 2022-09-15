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Токаев подарил Папе Римскому домбру

подарок домбра Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после закрытия VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий подарил Папе Римскому Франциску домбру, сообщает Zakon.kz.

Фотографии с вручения музыкального инструмента опубликованы на странице telegram-канала Акорды.

В память о пребывании на гостеприимной казахской земле Касым-Жомарт Токаев подарил Папе Римскому Франциску домбру, – говорится в сообщении.

подарок, домбра

Фото: akorda.kz

Папа Римский прибыл в Нур-Султан 13 сентября. В столичном аэропорту его лично встретил Касым-Жомарт Токаев.

После прилета в каминном зале президентского терминала лидер Казахстана и глава католической церкви провели краткую беседу.

Во время разговора Папа Римский высказался о домбре.

Она представляет собой культурный символ Казахстана, а также является одним из его самых важных символов – столь важных, что недавно ей посвятили специальный день.Папа Римский Франциск

В заключение он добавил, что "домбра может служить для нас стимулом".

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Анастасия Московчук
Папа Римский Токаев Касым-Жомарт
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