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Токаев: Папа Римский – лучший пропагандист казахской культуры

Токаев: Папа Римский - лучший пропагандист казахской культуры Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев от имени казахского народа поблагодарил Папу Римского Франциска за то, что он очень тепло высказывался о казахской культуре, сообщает Zakon.kz.

В частности, говорил о домбре, передает Акорда.

Сейчас все издания, средства массовой информации цитируют ваши слова. Все говорят, что самым лучшим пропагандистом казахской культуры, и, в частности, нашего национального инструмента домбры, является именно Папа Римский. Сейчас это очень популярно среди молодежи и детей. А после ваших слов, думаю, интерес к домбре будет проявлен не только в Казахстане, но и за его пределами. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

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