Токаев: Папа Римский – лучший пропагандист казахской культуры

Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев от имени казахского народа поблагодарил Папу Римского Франциска за то, что он очень тепло высказывался о казахской культуре, сообщает Zakon.kz.

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