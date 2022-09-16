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Главы государств ШОС провели неформальную беседу в Самарканде

Провели неформальную беседу в Самарканде Фото: akorda.kz
Главы государств, принимающих участие в саммите ШОС в Самарканде провели неформальную беседу, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев прибыл в Узбекистан с рабочим визитом для участия в заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества, передает Акорда.

Ранее в туристическом центре Silk road Касым-Жомарта Токаева встретил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, где президент Казахстана и лидеры государств – членов ШОС посадили деревья. Затем глава государства посетил комплекс "Вечный город" в Самарканде и осмотрел выставочные экспозиции и восточный базар.

15 сентября в Самарканде стартовал саммит глав государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором принимают участие лидеры государств – членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.

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