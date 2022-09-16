Дату празднования Дня столицы не поменяют

Фото: Zakon.kz

В Министерстве юстиции Казахстана рассказали, что в случае принятия поправок в Конституцию жители столицы будут праздновать День города 6 июля, сообщает корреспондент Zakon.kz.

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