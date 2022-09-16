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Дату празднования Дня столицы не поменяют

Нур-Султан, 6 июля Фото: Zakon.kz
В Министерстве юстиции Казахстана рассказали, что в случае принятия поправок в Конституцию жители столицы будут праздновать День города 6 июля, сообщает корреспондент Zakon.kz.

16 сентября депутаты Парламента в двух чтениях поддержали поправки в Конституцию, которыми столице возвращают прежнее название – Астана. Документ направлен на подпись главе государства.

В этой связи Zakon.kz направил запрос в Министерство юстиции касательно возможности изменения даты празднования Дня города.

По вопросу переноса Дня столицы речи не идет. По закону "О праздниках" День столицы празднуется 6 июля. Министерство юстиции РК

16 сентября на совместном заседании палат Парламента одобрили поправки в Конституцию о пересмотре сроков президентства в Казахстане.

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