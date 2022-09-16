Канат Мусин: Срок президентских полномочий в Казахстане будет неизменным

Ни следующий президент Казахстана, ни Парламент не смогут изменить нормы о сроке полномочий президента и запрет на переизбрание, подчеркнул министр юстиции Канат Мусин, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Положения Конституции о том, что срок полномочий президента составляет семь лет и что президент может быть избран только один раз, являются неизменными. То есть ни последующий президент, ни последующий Парламент уже эти нормы изменить не смогут, – пояснил в кулуарах Мажилиса Канат Мусин.

Такие поправки внесены в статью 94 примечание 1. Там же заложено положение относительно суверенитета и территориальной целостности Казахстана.

За тем, чтобы эта норма не менялась, будет следить и Конституционный суд, который дает заключение на соответствие Конституции любым изменениям, которые в нее предлагаются. Канат Мусин

1 сентября Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана, предложил ввести систему однократного президентства. По словам главы государства, президентский мандат должен составлять семь лет с запретом на переизбрание.

16 сентября на совместном заседании палат Парламента депутаты одобрили поправки в Конституцию о президентских выборах. Теперь президент будет избираться один раз сроком на семь лет.