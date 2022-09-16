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Министр Мусин рассказал, будут ли менять название столичного аэропорта

Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев Фото: Zakon.kz
Министр юстиции Казахстана Канат Мусин отметил, что смена названия столичного аэропорта не касается полномочий Парламента, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В кулуарах Мажилиса журналисты поинтересовались у главы Минюста, будут ли менять название аэропорта в столице и кто будет принимать это решение.

Тот, кто принимал решение о его наименовании и присвоении этого имени. Это администрация аэропорта или Международная организация гражданской авиации (ИКАО), кто принимал, тот и будет. Это не касается полномочий Парламента и тем более Конституции.Министр юстиции РК Канат Мусин

13 сентября пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай сообщил, что предложение о переименовании столицы в Астану внесли в проект Конституционного закона с согласия главы государства. При этом, как отметил пресс-секретарь, президент считает историческим фактом решающую роль Нурсултана Назарбаева в укреплении современной государственности Казахстана и становлении столицы, поэтому другие объекты, названные в честь Первого Президента, должны сохранить свои наименования.

16 сентября Сенат и Мажилис одобрили переименование столицы.

Глава Минюста Канат Мусин сообщил, что в течение месяца глава государства подпишет указ о возвращении столице прежнего названия – Астана.

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Мусин Канат МЮ РК Нур-Султан
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