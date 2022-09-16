Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Глава Минюста назвал сроки переименования столицы

Нур-Султан Фото: Zakon.kz
После указа президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева столица официально будет называться Астана, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Согласно действующему законодательству, изменение в Конституцию в части наименования столицы будет реализовано через указ президента. На этом официально переименование заканчивается, – сказал Канат Мусин журналистам в кулуарах Мажилиса.

Министр отметил, что указ о переименовании столицы будет подписан в течение месяца.

Журналисты также поинтересовались у Каната Мусина, сможет ли следующий президент изменить название столицы.

Наименование столицы не относится к тем нормам, которые являются неизменными, – сказал министр юстиции Канат Мусин.

Новость по теме

Сенат и Мажилис одобрили переименование столицы

2 сентября члены депутатской группы "Жаңа Қазақстан" предложили вернуть столице прежнее название – Астана. Соответствующее предложение внесли в проект Конституционного закона.

14 сентября ономастическая комиссия поддержала предложение о переименовании столицы.

15 сентября общественность и депутаты маслихата поддержали переименование столицы в Астану. В этот же день в маслихате назвали возможную стоимость переименования столицы.

Читайте также

Возродить Национальное космическое агентство предложила депутат

Депутат сравнил оснащение лесхозов с музеем советской техники

Депутат призвал отстаивать интересы Казахстана в международных соглашениях

Тамила Языкова
Мусин Канат Мажилис Парламента РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
как будут назначаться пособия детям до 1,5 лет
Как будут назначать пособия по уходу за ребенком до достижения им 1,5 лет
Томирис Заир, конкурс красоты и таланта Мисс Алматы
"Мисс Алматы-2022": названо имя победительницы
отопление Нур-Султан
Когда дадут отопление в Нур-Султане
В Алматы изменит движение автобусный маршрут
В Алматы изменит движение еще один автобусный маршрут
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления