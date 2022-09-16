Глава Минюста назвал сроки переименования столицы

После указа президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева столица официально будет называться Астана, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Согласно действующему законодательству, изменение в Конституцию в части наименования столицы будет реализовано через указ президента. На этом официально переименование заканчивается, – сказал Канат Мусин журналистам в кулуарах Мажилиса.

Министр отметил, что указ о переименовании столицы будет подписан в течение месяца.

Журналисты также поинтересовались у Каната Мусина, сможет ли следующий президент изменить название столицы.

Наименование столицы не относится к тем нормам, которые являются неизменными, – сказал министр юстиции Канат Мусин.

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2 сентября члены депутатской группы "Жаңа Қазақстан" предложили вернуть столице прежнее название – Астана. Соответствующее предложение внесли в проект Конституционного закона.

14 сентября ономастическая комиссия поддержала предложение о переименовании столицы.

15 сентября общественность и депутаты маслихата поддержали переименование столицы в Астану. В этот же день в маслихате назвали возможную стоимость переименования столицы.