Аким Алматы обсудил с предпринимателями отмену платы за наружную рекламу

Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с предпринимателями города ответил на вопрос об изменении целевого назначения земель мегаполиса, сообщает Zakon.kz.

Председатель регионального совета Палаты предпринимателей Алматы Максим Барышев предложил отменить плату за наружную рекламу алматинским товаропроизводителям, имеющим сертификат СТ-КЗ, чтобы помочь им.

По присоединенным новым районам Алматы очень много земель имеют целевое назначение крестьянское хозяйство. Просьба поменять эти целевые назначения. Также необходимо проработать вопрос с Министерством сельского хозяйства об отмене возмещения потерь сельхозугодий при изменении целевого назначения земель. Максим Барышев

По словам Ерболата Досаева, государственный земельный фонд акимата Алматы равен нулю.

Для развития социальной инфраструктуры мы вынуждены покупать землю... Во всем Казахстане нет такой ситуации, как в Алматы. Большая часть земель в городе принадлежит частным лицам. Я готов работать в законном поле, искать решения, чтобы вернуть земли в ресурс города. Глава государства поддержал мою просьбу о покупке 104 га возле ТЭЦ-2, – подчеркнул градоначальник.

Аким Алматы напомнил, что генеральный план города был принят в 2002 году.

С тех пор территория города увеличилась в несколько раз, менялись только ПДП (проекты детальной планировки. – Прим. ред.). Если, как мы запланировали, не появится генеральный план города, то эти проблемы останутся. Это и есть тот документ, кодекс, согласно которому должен развиваться город. Есть обоснованные жалобы и претензии, однако многие решения я не могу принять. Приходят к нам предприниматели с целевым назначением на строительство многоэтажных жилищных домов, однако нет инфраструктуры. Ерболат Досаев

По этой причине, как отметил градоначальник, акимат проводит сейчас полную инвентаризацию земель, инфраструктурных сетей и т.д.

Нам необходимо вначале принять документ, согласно которому мы будем развиваться. Ерболат Досаев

Аким южной столицы подчеркнул, что он готов проводить и земельные аукционы, и архитектурные конкурсы, чтобы город имел возможность получать лучшие проекты.

Однако никто не знает, как их проводить, поэтому сейчас мы проводим работу в данном направлении. Ерболат Досаев

2 июля аким Алматы Ерболат Досаев представил главе государства Касым-Жомарту Токаеву план развития города.

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