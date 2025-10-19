Афганистан и Пакистан договорились о прекращении огня – МИД Катара
Афганистан и Пакистан, втянутые в более чем недельный конфликт, в результате которого десятки человек погибли и сотни получили ранения, договорились о немедленном прекращении огня, пишет ABC News со ссылкой на Министерство иностранных дел Катара.
Это самый смертоносный кризис между двумя странами за несколько лет.
В заявлении Катара говорится, что стороны договорились создать механизмы для укрепления прочного мира и стабильности, а также провести в ближайшие дни дополнительные переговоры для обеспечения устойчивости перемирия. В заявлении также говорится, что Катар и Турция выступили посредниками в переговорах.
С начала этого месяца между соседями наблюдается эскалация насилия, при этом каждая страна заявляет, что отвечает на агрессию другой. Афганистан отрицает укрывательство боевиков, совершающих нападения в приграничных районах.
Вооруженные столкновения на границе Афганистана и Пакистана начались в ночь на 12 октября 2025 года.