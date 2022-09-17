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Очередь к гробу с телом Елизаветы II длится более суток

Очередь длится более суток Фото: Instagram/theroyalfamily
Доступ к очереди на прощание с королевой Великобритании Елизаветой II в Лондоне возобновлен, предполагаемое время ожидания превышает 24 часа, передает Zakon.kz.

Об этом 16 сентября сообщило министерство цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта страны в Twitter.

В течение дня прием в очередь был остановлен на шесть часов, поскольку очередь растянулась почти на восемь километров.

Ближе к вечеру желающих снова стали пускать. В первые минуты после этого время ожидания превышало 24 часа и в дальнейшем немного сократилось.

В среду 14 сентября началась траурная процессия, во время которой гроб доставили в Вестминстерский дворец, где проходит церемония публичного прощания с королевой. Она началась в 17:00 (22:00 по времени Нур-Султана) 14 сентября и продлится до 06:30 (11:30 по времени Нур-Султана) 19 сентября.

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Людям, стоящим в очереди, чтобы проститься с Елизаветой II, часто становится плохо. По данным Лондонской службы скорой помощи, медицинская помощь за последние два дня потребовалась более чем 430 людям. Так, 14 сентября помощь была оказана 291 человеку, причем 17 из них были госпитализированы, 15 сентября медицинскую помощь получили еще 144 человека, 25 из них были доставлены в больницу. Большинство инцидентов связаны с обмороками и падениями, которые привели к травмам головы, пишет РИА Новости.

10 сентября Чарльз III выступил с первым обращением к нации и Содружеству после смерти матери Елизаветы II.

8 сентября королева скончалась на 97-м году жизни в замке Балморал.

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