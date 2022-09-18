В Сети появились судейские карточки боя GGG – Канело
Фото: Instagram/gggboxing
Судьи были единогласны в семи раундах из двенадцати, а в пяти раундах они не пришли к единогласному мнению, сообщает Zakon.kz.
Появились судейские карточки третьего боя Геннадий Головкин – Сауль "Канело" Альварес, который прошел 18 сентября в Лос-Анджелесе.
Судя по карточкам, судьи разделились во мнении после первой половины встречи. В пяти раундах они не пришли к единогласному мнению.
Тем не менее, после подсчета очков судьи
Фото: Telegram/FightSpace
Zakon.kz вел текстовую трансляцию боя. Прочитать ее можно здесь.
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