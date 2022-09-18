Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

В Сети появились судейские карточки боя GGG – Канело

Результат боя Головкин Канело Фото: Instagram/gggboxing
Судьи были единогласны в семи раундах из двенадцати, а в пяти раундах они не пришли к единогласному мнению, сообщает Zakon.kz.

Появились судейские карточки третьего боя Геннадий Головкин – Сауль "Канело" Альварес, который прошел 18 сентября в Лос-Анджелесе.

Судя по карточкам, судьи разделились во мнении после первой половины встречи. В пяти раундах они не пришли к единогласному мнению.

Головкин Альварес результат

Фото: Telegram/FightSpace

Тем не менее, после подсчета очков судьи
присудили победу мексиканскому боксеру.

Zakon.kz вел текстовую трансляцию боя. Прочитать ее можно здесь.

Приближается самый горячий бой года! Поддержите народного героя вместе с Parimatch и участвуйте в розыгрыше iPhone 14 и крупных бонусов.

Читайте также

Футболисты "Реала" выиграли все 9 матчей нового сезона

Определились победители первого чемпионата Казахстана по паралимпийскому теннису

Сотрудники Parimatch провели субботник на Бутаковке

Данияр Кунафин
Головкин Геннадий США
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
дополнительные пенсионные выплаты получат казахстанцы с 2023 года
Казахстанцы смогут получать дополнительную пенсионную выплату с 2023 года
Токаев прибыл в Нью-Йорк
Токаев прибыл в Нью-Йорк
Головкин поблагодарил свою команду после боя с Канело
Головкин обратился к своей команде после поражения от Канело
врач рассказала, какие продукты опасны для печени
Врач назвала самые вредные продукты для печени
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления