В Сети появились судейские карточки боя GGG – Канело

Судьи были единогласны в семи раундах из двенадцати, а в пяти раундах они не пришли к единогласному мнению, сообщает Zakon.kz.

Появились судейские карточки третьего боя Геннадий Головкин – Сауль "Канело" Альварес, который прошел 18 сентября в Лос-Анджелесе.

Судя по карточкам, судьи разделились во мнении после первой половины встречи. В пяти раундах они не пришли к единогласному мнению.

Фото: Telegram/FightSpace

Тем не менее, после подсчета очков судьи присудили победу мексиканскому боксеру.

Zakon.kz вел текстовую трансляцию боя. Прочитать ее можно здесь.

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