Казахстан временно запретит вывоз угля из страны автомобильным транспортом

Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана вводит временный запрет на вывоз угля из страны автомобильным транспортом, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в ведомстве, временный запрет вводится в связи с обнаружением фактов вывоза твердого топлива, предназначенного для населения, коммунальных и социальных объектов, из приграничных регионов Казахстана в соседние страны для перепродажи.

Решение выработано совместно с угольными разрезами и акиматами регионов для достижения целей отопительного сезона 2022-2023 годов и направлено на предотвращение нехватки угля в период активного спроса со стороны населения и коммунально-бытового сектора. Пресс-служба МИИР РК

6 сентября Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК приняло меры по сохранению прошлогодней стоимости угля в разрезах и на складах.

По данным аналитиков, в Казахстане в марте 2022 года тонну угля можно было приобрести за 14,7 тыс. тенге. В отчете исследователей сказано, что среди крупных городов страны самый дорогой уголь продавали в Таразе — 20,1 тыс. тенге за тонну.

Самый дешевый уголь — в Караганде: 11,7 тыс. тенге за тонну.