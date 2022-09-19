Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Казахстан временно запретит вывоз угля из страны автомобильным транспортом

Казахстан вводит временный запрет на вывоз угля из страны автомобильным транспортом Фото: pixabay
Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана вводит временный запрет на вывоз угля из страны автомобильным транспортом, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в ведомстве, временный запрет вводится в связи с обнаружением фактов вывоза твердого топлива, предназначенного для населения, коммунальных и социальных объектов, из приграничных регионов Казахстана в соседние страны для перепродажи.

Решение выработано совместно с угольными разрезами и акиматами регионов для достижения целей отопительного сезона 2022-2023 годов и направлено на предотвращение нехватки угля в период активного спроса со стороны населения и коммунально-бытового сектора. Пресс-служба МИИР РК

6 сентября Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК приняло меры по сохранению прошлогодней стоимости угля в разрезах и на складах.

По данным аналитиков, в Казахстане в марте 2022 года тонну угля можно было приобрести за 14,7 тыс. тенге. В отчете исследователей сказано, что среди крупных городов страны самый дорогой уголь продавали в Таразе — 20,1 тыс. тенге за тонну.

Самый дешевый уголь — в Караганде: 11,7 тыс. тенге за тонну.

Читайте также

Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 20 сентября

В Северо-Казахстанской области переименовали озеро

“Народный юрист”: реальные истории алматинцев и ответы на сложные вопросы

Анастасия Стативкина
МИИР РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
дополнительные пенсионные выплаты получат казахстанцы с 2023 года
Казахстанцы смогут получать дополнительную пенсионную выплату с 2023 года
Токаев прибыл в Нью-Йорк
Токаев прибыл в Нью-Йорк
Головкин поблагодарил свою команду после боя с Канело
Головкин обратился к своей команде после поражения от Канело
врач рассказала, какие продукты опасны для печени
Врач назвала самые вредные продукты для печени
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления