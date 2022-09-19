В Алматы вновь перекроют улицу Саина

Информацию о временном перекрытии улицы Саина предоставили в Управлении городской мобильности Алматы, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, в связи с проведением дорожных работ из-за частичного перекрытия будет затруднено движение на следующих участках дорог:

по восточной стороне ул. Саина в северном направлении от ул. Шаляпина до ул. Жандосова с 21:00 19 сентября до 06:00 20 сентября;

по западной стороне ул. Саина от ул. Жандосова до ул. Торайгырова с 21:00 20 сентября до 06:00 21 сентября и с 21:00 21 сентября до 06:00 22 сентября;

по восточной стороне ул. Саина от ул. Жандосова до ул. Торайгырова с 21:00 23 сентября до 06:00 24 сентября и с 21:00 24 сентября до 06:00 25 сентября.

Данные работы, как отметили в управлении городской мобильности южной столицы, были запланированы в рамках среднего ремонта дорог.

Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим корректировать свой маршрут заранее. Управление городской мобильности Алматы

В Алматы за первый осенний месяц ул. Саина перекрывали уже трижды – 7, 9 и 13 сентября. Во всех случаях отмечалось, что работы были запланированы в рамках среднего ремонта дорог.