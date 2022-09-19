В Алматы вновь перекроют улицу Саина
По данным ведомства, в связи с проведением дорожных работ из-за частичного перекрытия будет затруднено движение на следующих участках дорог:
по восточной стороне ул. Саина в северном направлении от ул. Шаляпина до ул. Жандосова с 21:00 19 сентября до 06:00 20 сентября;
по западной стороне ул. Саина от ул. Жандосова до ул. Торайгырова с 21:00 20 сентября до 06:00 21 сентября и с 21:00 21 сентября до 06:00 22 сентября;
по восточной стороне ул. Саина от ул. Жандосова до ул. Торайгырова с 21:00 23 сентября до 06:00 24 сентября и с 21:00 24 сентября до 06:00 25 сентября.
Данные работы, как отметили в управлении городской мобильности южной столицы, были запланированы в рамках среднего ремонта дорог.
Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим корректировать свой маршрут заранее.Управление городской мобильности Алматы
В Алматы за первый осенний месяц ул. Саина перекрывали уже трижды – 7, 9 и 13 сентября. Во всех случаях отмечалось, что работы были запланированы в рамках среднего ремонта дорог.