Вайнеру Мейржану Туребаеву вновь продлили срок содержания под стражей

Казахстанскому вайнеру Мейржану Туребаеву продлили срок содержания под стражей до 17 октября. Об этом корреспонденту Zakon.kz сообщили в пресс-службе горсуда Алматы.

По сообщению Специализированного межрайонного следственного суда Алматы, 17 сентября постановлением суда удовлетворено ходатайство о санкционировании продления срока содержания под стражей в период ознакомления с материалами на один месяц в отношении Туребаева до 17 октября.

Постановление суда не вступило в законную силу. Пресс-служба горсуда Алматы

10 февраля стало известно, что в отношении казахстанских вайнеров Мейржана Туребаева и Мейирхана Шерниязова заведено уголовное дело по ст. 217 УК РК "Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой".

11 апреля вкладчица финпирамиды совершила самоподжог в Нур-Султане у здания Министерства внутренних дел РК. Комментируя произошедшее, первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев заявил, что потерпевшая совершила самоподжог с целью оказания давления на следственные органы.

18 августа Мейржану Туребаеву мера пресечения в виде ареста была продлена на 30 суток – до 18 сентября.