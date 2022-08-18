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Вайнера Мейржана Туребаева оставили под арестом до 18 сентября

вайнер, Алматы Фото: Instagram/meirzhach_tv
Вайнеру Мейржану Туребаеву продлили меру пресечения в виде ареста на 30 суток. Об этом сообщили в пресс-службе городского суда Алматы, передает Zakon.kz.
17 августа удовлетворено ходатайство о санкционировании продления срока содержания под стражей в отношении подозреваемого в период ознакомления с материалами дела на 30 суток, то есть до 18 сентября, – сообщили в городском суде.

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10 февраля стало известно, что в отношении Туребаева и Шерниязова заведено уголовное дело по статье «Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой».

11 апреля вкладчица финпирамиды совершила самоподжог у здания МВД в Нур-Султане. Первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев, комментируя произошедшее, заявил, что потерпевшая совершила самоподжог с целью оказания давления на следственные органы.

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