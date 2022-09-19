Глава Минздрава назвала размер компенсаций за врачебные ошибки

Министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният рассказала 19 сентября, какую компенсацию смогут получить казахстанцы, пострадавшие по вине медработников, передает корреспондент Zakon.kz.

Это предложение. Законопроект будет рассматриваться. Международный опыт показывает, что страховые компании определяют, сколько пациент потратил и какой был ущерб, – отметила Ажар Гиният в кулуарах Мажилиса.

Министр отметила, что размер страхового взноса будет определен с учетом степени ответственности медицинского работника, на основании утвержденных тарифных ставок страхования профильного направления и заработной платы.

Предельный объем ответственности страховщика по страховому случаю рассчитан по аналогии с законом Казахстана "Об обязательном страховании ГПО владельцев транспортных средства".

За вред, причиненный жизни или здоровью пациента и повлекший:

смерть – 1 тыс. МРП (3 063 000 тенге);

установление инвалидности первой группы – 800 МРП (2 450 400 тенге);

установление инвалидности второй группы – 600 МРП (1 837 800 тенге);

установление инвалидности третьей группы – 500 МРП (1 531 500 тенге) ;

установление инвалидности ребенку – 500 МРП (1 531 500 тенге) ;

увечье, травму или иное повреждение здоровью без установления инвалидности – в размере фактических расходов амбулаторного или стационарного лечения пациента – 300 МРП (918 900 тенге). 1 МРП составляет 3 063 тенге.

Глава Минздрава Ажар Гиният презентовала депутатам Мажилиса поправки в законопроект, по которым медработников будут страховать в случае нанесения вреда пациенту.

Так, Минздрав предлагает с 2023 года страховать медработников за счет работодателей, а с 2025 года разделить сумму страховой премии между медицинской организацией и медработником, что приведет к солидарной профессиональной ответственности.

Ажар Гиният рассказала про свою первую врачебную ошибку.