Глава Минздрава назвала размер компенсаций за врачебные ошибки
Это предложение. Законопроект будет рассматриваться. Международный опыт показывает, что страховые компании определяют, сколько пациент потратил и какой был ущерб, – отметила Ажар Гиният в кулуарах Мажилиса.
Министр отметила, что размер страхового взноса будет определен с учетом степени ответственности медицинского работника, на основании утвержденных тарифных ставок страхования профильного направления и заработной платы.
Предельный объем ответственности страховщика по страховому случаю рассчитан по аналогии с законом Казахстана "Об обязательном страховании ГПО владельцев транспортных средства".
За вред, причиненный жизни или здоровью пациента и повлекший:
смерть – 1 тыс. МРП (3 063 000 тенге);
установление инвалидности первой группы – 800 МРП (2 450 400 тенге);
установление инвалидности второй группы – 600 МРП (1 837 800 тенге);
установление инвалидности третьей группы – 500 МРП (1 531 500 тенге) ;
установление инвалидности ребенку – 500 МРП (1 531 500 тенге) ;
увечье, травму или иное повреждение здоровью без установления инвалидности – в размере фактических расходов амбулаторного или стационарного лечения пациента – 300 МРП (918 900 тенге).
1 МРП составляет 3 063 тенге.
Глава Минздрава Ажар Гиният презентовала депутатам Мажилиса поправки в законопроект, по которым медработников будут страховать в случае нанесения вреда пациенту.
Так, Минздрав предлагает с 2023 года страховать медработников за счет работодателей, а с 2025 года разделить сумму страховой премии между медицинской организацией и медработником, что приведет к солидарной профессиональной ответственности.
Ажар Гиният рассказала про свою первую врачебную ошибку.