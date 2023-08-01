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Глава Минздрава назвала причину смерти мальчика из Центра соцуслуг

Глава Минздрава назвала причину смерти мальчика из Центра соцуслуг Фото: pixabay
Министр здравоохранения Ажар Гиният рассказала из-за чего умер мальчик, отравившийся в Центре оказания специальных соцуслуг для детей в Карагандинской области, сообщает корреспондент Zakon.kz.
"У ребенка развилась выраженная интоксикация и дыхательная недостаточность. Причиной смерти является – дыхательная сердечная недостаточность".Министр здравоохранения РК Ажар Гиният

По словам министра, пока в центре не объявляли карантин. 

"Мы ограничили данную группу "Куаныш". Дети находятся под усиленным наблюдением. На сегодняшний день в группе около 20 детей, они живут в центре и получают все медико-социальные услуги. Карантин не объявляли, так как мы еще не обнаружили инфекционную причину".Ажар Гиният

Глава Минздрава уточнила, что всего в группе числится 30 мальчиков.

30 июля двое детей в Центре оказания специальных услуг для детей Карагандинской области почувствовали недомогание – у них была рвота и жидкий стул. Еще 10 детей этого учреждения на следующий день (31 июля) госпитализировали с аналогичными симптомами.

Несмотря на все усилия врачей, спасти одного ребенка не удалось.

1 августа министр здравоохранения Ажар Гиният экстренно выехала в Караганду. Туда же для оказания медицинской помощи направили группу ведущих специалистов Минздрава.

По факту начато досудебное расследование. Уголовное дело в производство специальных прокуроров Карагандинской области.

Исполняющую обязанности директора центра отстранили от занимаемой должности.

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Позднее стало известно, что все пострадавшие – мальчики подросткового возраста. Главный санврач страны Айжан Есмагамбетова сообщила, что диагноз пока не установлен. Однако Минздрав пока исключает кишечную инфекцию у детей. 

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Тамила Языкова
Гиният Ажар Минздрав РК Карагандинская область
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