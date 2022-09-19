В Великобритании закончилась панихида по Елизавете II

В Великобритании прошла церемония прощания с королевой Елизаветой II 19 сентября. На панихиду приехали мировые лидеры, с которыми королева лично встречалась во время своего долгого правления, сообщает Zakon.kz.

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс простилась с королевой. На церемонии также были замечены предшественники Лиз Трасс: Борис Джонсон, Дэвид Кэмерон, Гордон Браун и Джон Мейджор.

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Президент Джо Байден вместе со своей женой Джилл Байден прибыл в Вестминстерское аббатство.

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Президент Франции Эммануэль Макрон со своей супругой Брижит Макрон тоже находился на церемонии прощания. Король Бельгии Филипп и его жена королева Матильда также приехали на похороны.

Премьер-министр Канады Джастин Пьер Джеймс Трюдо вместе со своей супругой Софи Трюдо прибыл на церемонию прощания.

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Президент Ирландии Майкл Д. Хиггинс побывал на церемонии в Вестминстерском аббатстве.

Заместитель председателя Китайской Народной Республики Ван Цишань посетил Королевский госпиталь Челси перед похоронами.

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8 cентября умерла королева Великобритании Елизавета II.

Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования королю Великобритании и Северной Ирландии Чарльзу III в связи с кончиной его матери – королевы Елизаветы II.

The Guardian рассказала, как пройдут похороны Елизаветы II.