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Наставник "Барыса" поднялся в рейтинге лучших тренеров КХЛ

Хоккей Рейтинг тренеров Фото: hcbarys.kz
Опубликован рейтинг тренеров КХЛ сезона-2022/2023 на текущий момент. При составлении рейтинга учитывались кредит доверия тренера в клубе, результаты команды на данный час, качество игры и общественное мнение, сообщает Zakon.kz.

По итогам этого опроса главный тренер хоккейного клуба "Барыс" Андрей Скабелка существенно улучшил свои рейтинговые показатели среди наставников Континентальной хоккейной лиги. Он с предпоследней 21-й позиции поднялся на 14-ю строчку, благодаря последним положительным результатам своего коллектива.

А список лучших тренеров КХЛ возглавляет рулевой питерского СКА – Роман Ротенберг.

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