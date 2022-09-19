Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президентам Кыргызстана и Таджикистана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Кыргызстана Садыру Жапарову и президенту Таджикистана Эмомали Рахмону, сообщает Zakon.kz.

Глава Казахстана от имени всех казахстанцев и от себя лично выразил соболезнование Садыру Жапарову и народу Кыргызстана в связи с трагическими событиями на кыргызско-таджикской границе, повлекшими многочисленные жертвы среди военнослужащих и мирного населения.

Сохранение крепких дружественных и добрососедских отношений является нашей общей сокровенной задачей и отвечает коренным интересам всех братских народов Центральной Азии по построению мирного, устойчивого и безопасного региона, – говорится в телеграмме.

Также Токаев добавил, что Казахстан твердо выступает за решение любых спорных вопросов исключительно мирным путем и политико-дипломатическими методами.

Еще одну телеграмму соболезнования Касым-Жомарт Токаев направил президенту Таджикистана Эмомали Рахмону.

С большой тревогой воспринимаем эти трагические события в братских и близких для нас государствах, – говорится в телеграмме.

Президент Казахстана передал слова сочувствия, поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Вооруженные столкновения на границе Кыргызстана и Таджикистана начались утром 14 сентября. 19 сентября в Кыргызстане объявлен днем национального траура. Кроме того, Садыр Жапаров выступил с обращением и призвал народ сохранять спокойствие.

В Таджикистане 20 сентября объявлено днем национального траура.