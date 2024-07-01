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Токаев выразил соболезнования в связи с трагедией в Кыргызстане

Токаев Жапаров соболезнования, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2024 18:06 Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Кыргызстана Садыру Жапарову в связи с трагической гибелью людей в результате схода селей в Ноокатском районе Ошской области, сообщает Zakon.kz.

Текст приводит Telegram-канал Акорды:

"Разделяя горечь невосполнимой утраты, от имени народа Казахстана и от себя лично прошу передать искренние соболезнования и слова сочувствия родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим. В духе добрососедства и взаимной поддержки Казахстан направил гуманитарную помощь на место стихийного бедствия и, в случае необходимости, готов оказать дальнейшее содействие братскому Кыргызстану".

Разрушительный сель в Ноокатском районе Ошской области Кыргызстана привел к жертвам среди населения и туристов. Среди погибших – дети из Восточного Казахстана.

В пресс-службе акимата ВКО уточнили, что два мальчика и две девочки в день трагедии ездили в гости к родственникам в сопровождении матерей. Сегодня, 1 июля 2024 года, тела погибших доставили спецбортом в Усть-Каменогорск.

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В акимате области создали оперативный штаб для оказания помощи родственникам детей, в который вошли специалисты всех служб региона.

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