Токаев предложил программисту Google вернуться в Казахстан

Инженер-программист Google Арай Сабыржан поделилась с Касым-Жомартом Токаевым своими впечатлениями о работе в IT-гиганте, сообщает Zakon.kz.

В 2017 году девушка окончила университет МУИТ в Алматы, в 2018 переехала в Сан-Франциско и работала в стартапе, а позже перешла в Google.

Президент спросил, краткосрочный ли у нее контракт. Казахстанка ответила, что долгосрочный.

Если вернетесь в Казахстан, вас бы в правительство... Мы бы обдумали. В Америке хорошо, но Казахстан прекрасен, - отметил президент.

В Нью-Йорке глава государства провел встречу с представителями IT-сообщества.

Кроме того, он встретился с казахстанскими ІТ-специалистами, работающими за рубежом.

Ранее Глава государства встретился с генеральным менеджером Microsoft по Центральной Азии и Восточной Европе Мишель Симмонс. Они обсудили перспективы расширения присутствия компании в Казахстане, в том числе планы по открытию IT-лаборатории, переподготовке и повышению квалификации IT-специалистов.

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