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Microsoft рассматривает возможность расширения присутствия в Казахстане

визит в США Фото: Акорда
Глава государства встретился с генеральным менеджером Microsoft по Центральной Азии и Восточной Европе Мишель Симмонс, сообщает Zakon.kz.

В ходе встречи, пишет Акорда, обсуждены перспективы расширения присутствия компании в Казахстане, в том числе планы по открытию IT-лаборатории, переподготовке и повышению квалификации IT-специалистов.

Ранее Токаев провел ряд встреч в США с руководителями глобальных финансовых институтов.

Кроме того, он встретился с представителями IT-сообщества в США.

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