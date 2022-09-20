Microsoft рассматривает возможность расширения присутствия в Казахстане
Фото: Акорда
Глава государства встретился с генеральным менеджером Microsoft по Центральной Азии и Восточной Европе Мишель Симмонс, сообщает Zakon.kz.
В ходе встречи, пишет Акорда, обсуждены перспективы расширения присутствия компании в Казахстане, в том числе планы по открытию IT-лаборатории, переподготовке и повышению квалификации IT-специалистов.
Ранее Токаев провел ряд встреч в США с руководителями глобальных финансовых институтов.
Кроме того, он встретился с представителями IT-сообщества в США.
Токаев прибыл в Нью-Йорк
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