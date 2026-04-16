События

Вымогатель из ВКО резко "поднял цену" за молчание и был задержан

полиция, вымогатель, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2026 18:31 Фото: пресс-служба ДП ВКО
В Восточно-Казахстанской области полиция задержала подозреваемого в вымогательстве у знакомого, сообщает Zakon.kz.

Всего, по данным стражей порядка, с начала года на территории Восточно-Казахстанской области зарегистрировано 14 фактов вымогательств, из которых 9 раскрыты сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции ВКО.

Так, очередной случай пресечен в областном центре с участием 26-летнего мужчины, который вымогал у знакомого денежные средства в размере 200 тысяч тенге за якобы "оказание помощи в урегулировании возникших проблем с законом".

Потерпевший не смог своевременно передать требуемую сумму, после чего злоумышленник увеличил сумму до 400 тысяч тенге и продолжил давление, сопровождая свои действия угрозами.

После обращения потерпевшего в полицию задокументировано совершение преступления и организован контроль передачи части денежных средств.

"В ходе передачи подозреваемый получил часть суммы и был задержан".Пресс-служба ДП ВКО

Известно, что при обыске автомобиля и квартиры задержанного изъяты денежные средства, кастет, который относится к категории холодного оружия.

Теперь в отношении вымогателя избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Досудебное расследование продолжается.

Ранее мы рассказывали, что адвокат отправился в тюрьму на 6 лет за попытку "решить вопрос" за 31 млн тенге.

