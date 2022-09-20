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Новые флаг и герб появятся у столицы Казахстана

Новые герб и флаг появятся у столицы Казахстана Фото: primerminister.kz
Маслихат Астаны подготовил решение "О символах столицы Республики Казахстан – города Астаны", передает Zakon.kz.

В частности, документ утверждает описание и порядок использования символов столицы.

Так, говорится, что герб столицы Республики Казахстан – города Астаны представляет собой круг с изображением двух символов "Бәйтерек" и "Шаңырақ" – цвета золота на голубом фоне.

В основании символа "Бәйтерек" изображен орнамент "Құсқанаты", в нижней части которого расположена стилизованная буква "Н", орнамент "Құсқанаты" и буква "Н" – цвета золота. Внешние края символа "Шаңырақ" и орнамента "Құсқанаты" имеют зеленую окантовку.

В окаймлении внешнего кольца на красном фоне с левой и с правой стороны расположен орнамент "Бөрікөз" – цвета золота. На нижней части герба имеется надпись ASTANA, красного цвета на золотистом фоне. С левой и с правой стороны от слова ASTANA расположены по три симметричные линии – цвета золота.

Флаг города Астаны – столицы Республики Казахстан представляет собой прямоугольное полотнище голубого цвета, в середине которого размещен герб города, от него во все стороны отходят лучи солнца золотистого цвета.

Документ также определяет порядок использования герба столицы.

Изображение герба города Астаны может помещаться (устанавливаться) в рабочих кабинетах, в залах заседаний, на вывесках государственных органов и иных организаций по желанию их владельцев.

Так, говорится, что герб города Астаны может изображаться на транспортных средствах государственных органов, а также в оформлении городского пассажирского транспорта или транспорта специальных служб, находящихся в ведении государственных органов, юридических и физических лиц.

Кроме того, герб города может использоваться в художественном оформлении столицы, а также юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при изготовлении печатей и штампов.

Проект решения размещен на сайте "Открытые НПА" до 4 октября.

16 сентября на совместном заседании палат Парламента было одобрено переименование Нур-Султана в Астану. Инициатива о переименовании столицы была выдвинута депутатской группой "Жаңа Қазақстан".

17 сентября Касым-Жомарт Токаев своим указом утвердил переименование столицы из Нур-Султана в Астану.

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