Столице вернули название Астана, а также установлен семилетний срок для президента РК

Соответствующий закон подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнения в Конституцию Республики Казахстан", - говорится в сообщении Акорды.

Подписанный закон означает, что столице вернули название Астана, а в Казахстане установлен семилетний срок для президента без переизбрания.

2 сентября члены депутатской группы "Жаңа Қазақстан" предложили вернуть столице прежнее название – Астана.

Предложение о переименовании Нур-Султана внесли в проект Конституционного закона.

14 сентября ономастическая комиссия поддержала предложение о переименовании столицы.

15 сентября общественность поддержала и депутаты маслихата поддержали переименование столицы в Астану. В этот же день в маслихате назвали возможную стоимость переименования столицы.

Кроме того, отметим, что президент Касым-Жомарт Токаев во время выступления с Посланием народу Казахстана 1 сентября порекомендовал провести внеочередные выборы и ограничить срок полномочий президента одним сроком в семь лет и запретить переизбрание.