Российский рынок акций упал еще на 8% в начале торгов

Индекс Мосбиржи обвалился еще на 8% на открытии торгов 21 сентября, свидетельствуют данные Московской биржи, сообщает Zakon.kz.

Российский рынок акций в начале торгов упал еще на 8%. Это произошло после объявления президента России Владимира Путина о частичной мобилизации.

В лидерах по снижению акций стали компании OZON, Polymetal, FIXP, ЭН+ГРУП, VK.

Фото: moex.com

Евро на Мосбирже выше 62 рублей впервые с 6 сентября.

20 сентября в ходе торгов индекс Мосбиржи упал более чем на 10%, на фондовом рынке произошел обвал акций российских компаний. Это произошло после заявлений о проведении референдумов в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также Херсонской области Украины.