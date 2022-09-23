Полиция Алматы сделала заявление перед концертом Димаша Кудайбергена

Начальник Департамента полиции Алматы Арыстангани Заппаров 23 сентября опубликовал пост на своей странице в Facebook, в котором обратился к жителям и гостям мегаполиса, сообщает Zakon.kz.

По его словам, в период проведения концерта Димаша Кудайбергена в обеспечении общественного порядка и дорожной безопасности в Алматы будут задействованы свыше 2,5 тыс. сотрудников служб и подразделений ДП города.

Это знаменательное событие не только для Казахстана, но и на международной арене, и поэтому очень важно провести его на должном уровне, без суеты, хаоса и каких-либо правонарушений. Правопорядок полицейскими будет обеспечен как в месте проведения концерта, так и на прилегающей территории. Арыстангани Заппаров

При этом, как отметил начальник ДП Алматы, парковка транспортных средств запрещена вдоль пр. Абая и ул. Сатпаева.

В этой связи призываем гостей заблаговременно позаботиться о парковке своего ТС, воспользоваться второстепенными улицами и во избежания заторных явлений заранее скорректировать свой маршрут. Арыстангани Заппаров

Вместе с тем он обратил внимание на культуру поведения во время концерта и запрет употребления спиртных напитков.

Призываю проявлять уважение к поклонникам старшего поколения и к женщинам с детьми. Арыстангани Заппаров

Новость по теме Димаш Кудайберген обратился к поклонникам перед концертом

23 сентября в Алматы состоится сольный концерт Stranger Димаша Кудайбергена. Это первый концерт артиста в южной столице.