Полиция Алматы сделала заявление перед концертом Димаша Кудайбергена
Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Начальник Департамента полиции Алматы Арыстангани Заппаров 23 сентября опубликовал пост на своей странице в Facebook, в котором обратился к жителям и гостям мегаполиса, сообщает Zakon.kz.
По его словам, в период проведения концерта Димаша Кудайбергена в обеспечении общественного порядка и дорожной безопасности в Алматы будут задействованы свыше 2,5 тыс. сотрудников служб и подразделений ДП города.
Это знаменательное событие не только для Казахстана, но и на международной арене, и поэтому очень важно провести его на должном уровне, без суеты, хаоса и каких-либо правонарушений. Правопорядок полицейскими будет обеспечен как в месте проведения концерта, так и на прилегающей территории.Арыстангани Заппаров
При этом, как отметил начальник ДП Алматы, парковка транспортных средств запрещена вдоль пр. Абая и ул. Сатпаева.
В этой связи призываем гостей заблаговременно позаботиться о парковке своего ТС, воспользоваться второстепенными улицами и во избежания заторных явлений заранее скорректировать свой маршрут.Арыстангани Заппаров
Вместе с тем он обратил внимание на культуру поведения во время концерта и запрет употребления спиртных напитков.
Призываю проявлять уважение к поклонникам старшего поколения и к женщинам с детьми.Арыстангани Заппаров
Димаш Кудайберген обратился к поклонникам перед концертом
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