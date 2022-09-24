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На окраине Жаркента в школьном рюкзаке нашли оружие и боеприпасы

оружие Фото: polisia.kz
Схрон с огнестрельным оружием выявили в Жаркенте. Оружие и боеприпасы обнаружили в школьном рюкзаке. Он был спрятан в заброшенном здании на окраине города, сообщили полицейские корреспонденту Zakon.kz 24 сентября.

рюкзак

Фото: polisia.kz

В рюкзаке находились в разобранном виде два обреза от охотничьих ружей, охолощенный сигнальный пистолет Retay и четыре патрона 12-го калибра.

рюкзак

Фото: polisia.kz

Изъятое оружие направлено на экспертизу.

16 cентября схрон с оружием нашли в Алматинской области. В районе свалки строительных отходов рядом с городом Конаев обнаружены и изъяты завернутые в шкуру четыре охотничьих гладкоствольных ружья и 22 патрона 12-го калибра.

29 августа нашли схрон с похищенным в январе оружием в Алматы. Автомат, гранаты и другое оружие, похищенное во время январских беспорядков, было спрятано в тайнике.

Также 29 августа схрон с оружием найден на кладбище в Акмолинской области.

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