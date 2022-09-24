Смерть студента в Шымкенте – задержаны двое подозреваемых

По делу о гибели первокурсника в Шымкенте задержаны двое подозреваемых, сообщает Zakon.kz.

В данный момент они водворены в ИВС.

Сотрудниками полиции проводится расследование по ч. 3 ст. 106 УК РК.

Сообщение, что в общежитии одного из колледжей скончался студент, поступило в дежурную часть Управления полиции Аль-Фарабийского района ночью 22 сентября от бригады скорой помощи.

По словам очевидцев, один из студентов ударил парня в грудь, а другой – в плечо. В результате парню стало плохо. Студенты вызвали скорую, однако прибывшие медицинские работники не успели оказать помощь молодому человеку. Он скончался до их приезда.

Мама погибшего уверена, что к трагедии привела дедовщина в колледже. По ее словам, парень с первых дней стал просить прислать ему деньги. Утверждает, что его запугивали, угрожали, вымогали деньги.