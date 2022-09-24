Владимир Путин подписал поправки в УК РФ, касающиеся военной службы

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон №365-ФЗ, регламентирующий наказания за преступления в период мобилизации, военного положения и ведения боевых действий.

В числе поправок:

лишение свободы на срок до 10 лет за добровольную сдачу в плен;

лишение свободы на срок до 10 лет за отказ участвовать в боевых действиях;

лишение свободы на срок до 10 лет за дезертирство и неявку на службу;

наказание за мародерство в виде лишения свободы сроком до 15 лет;

наказание в виде лишения свободы от четырех до 10 лет за нарушение контракта гособоронзаказа;

об упрощенном получении гражданства для иностранцев, служащих в ВС РФ;