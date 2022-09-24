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Владимир Путин подписал поправки в УК РФ, касающиеся военной службы

президент России подписал поправки в УК РК за дезертирство Фото: pixabay
Поправки касаются наказания за сдачу в плен, отказ участвовать в боевых действиях, дезертирство, мародерство и другие действия, сообщает Zakon.kz.

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон №365-ФЗ, регламентирующий наказания за преступления в период мобилизации, военного положения и ведения боевых действий.

В числе поправок:

  • лишение свободы на срок до 10 лет за добровольную сдачу в плен;

  • лишение свободы на срок до 10 лет за отказ участвовать в боевых действиях;

  • лишение свободы на срок до 10 лет за дезертирство и неявку на службу;

  • наказание за мародерство в виде лишения свободы сроком до 15 лет;

  • наказание в виде лишения свободы от четырех до 10 лет за нарушение контракта гособоронзаказа;

  • об упрощенном получении гражданства для иностранцев, служащих в ВС РФ;

  • совершение преступлений в период мобилизации, военного положения и боевых действий будет признаваться отягчающим обстоятельством.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил "частичную мобилизацию". После этого в ряде городов России прошли протесты.

22 сентября директор Института евразийской интеграции Уразгали Сельтеев рассказал Zakon.kz, чем может грозить Казахстану частичная мобилизация в РФ.

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