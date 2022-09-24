Владимир Путин подписал поправки в УК РФ, касающиеся военной службы
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон №365-ФЗ, регламентирующий наказания за преступления в период мобилизации, военного положения и ведения боевых действий.
В числе поправок:
лишение свободы на срок до 10 лет за добровольную сдачу в плен;
лишение свободы на срок до 10 лет за отказ участвовать в боевых действиях;
лишение свободы на срок до 10 лет за дезертирство и неявку на службу;
наказание за мародерство в виде лишения свободы сроком до 15 лет;
наказание в виде лишения свободы от четырех до 10 лет за нарушение контракта гособоронзаказа;
об упрощенном получении гражданства для иностранцев, служащих в ВС РФ;
совершение преступлений в период мобилизации, военного положения и боевых действий будет признаваться отягчающим обстоятельством.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил "частичную мобилизацию". После этого в ряде городов России прошли протесты.
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