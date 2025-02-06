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Общество

Как получить гражданство Казахстана: список документов

Казахстанский паспорт, виза, визы, печати в паспорте, egov, егов, ЦОН, получение паспорта, документы , фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2025 16:33 Фото: Zakon.kz
В Министерстве внутренних дел Казахстана сегодня, 6 февраля 2025 года, рассказали, как получить гражданство РК, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве напомнили, что гражданство нашей страны можно получить в упрощенном и общем порядке.

Упрощенный порядок получения гражданства РК

В упрощенном порядке право на гражданство имеют следующие категории лиц:

  • иностранцы, состоящие в браке с гражданами РК;
  • соотечественники (кандасы), постоянно проживающие на территории РК на законных основаниях;
  • этнические казахи, обучающиеся в высших учебных заведениях РК;
  • граждане России, Беларуси и Кыргызстана на основе международных соглашений.

Общий порядок получения гражданства РК

Как отметили в МВД, согласно изменениям в законодательство, теперь для получения гражданства по общему порядку необходимо предоставить сертификат, подтверждающий знание государственного языка (казахского) на базовом уровне, а также знания основных положений Конституции РК и истории Казахстана.

Для получения гражданства по общему порядку иностранные граждане должны выполнить одно из следующих условий:

  • прожить на территории Казахстана не менее пяти лет;
  • или состоять в браке с гражданином Казахстана не менее трех лет.

Список документов для получения гражданства РК

В Министерстве внутренних дел РК уточнили, что для получения гражданства заявитель должен подать в органы миграционной службы по месту жительства следующие документы:

  1. Заявление-анкета установленной формы;
  2. Резюме (биография);
  3. Четыре фотографии размером 3,5 х 4,5 см;
  4. Обязательство о соблюдении условий, предусмотренных ст. 1 Закона РК "О гражданстве Республики Казахстан";
  5. Копия документа, удостоверяющего личность и подтверждающего гражданство другого государства;
  6. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в размере 1 МРП, или освобождение от уплаты пошлины;
  7. Справка, подтверждающая отсутствие гражданства другого государства или его утрату, выданная компетентным органом другого государства.

Также в МВД добавили, что список документов для получения гражданства можно получить в органах миграционной службы.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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