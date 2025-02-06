Как получить гражданство Казахстана: список документов

В Министерстве внутренних дел Казахстана сегодня, 6 февраля 2025 года, рассказали, как получить гражданство РК, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве напомнили, что гражданство нашей страны можно получить в упрощенном и общем порядке.

Упрощенный порядок получения гражданства РК

В упрощенном порядке право на гражданство имеют следующие категории лиц:

иностранцы, состоящие в браке с гражданами РК;

соотечественники (кандасы), постоянно проживающие на территории РК на законных основаниях;

этнические казахи, обучающиеся в высших учебных заведениях РК;

граждане России, Беларуси и Кыргызстана на основе международных соглашений.

Общий порядок получения гражданства РК

Как отметили в МВД, согласно изменениям в законодательство, теперь для получения гражданства по общему порядку необходимо предоставить сертификат, подтверждающий знание государственного языка (казахского) на базовом уровне, а также знания основных положений Конституции РК и истории Казахстана.

Для получения гражданства по общему порядку иностранные граждане должны выполнить одно из следующих условий:

прожить на территории Казахстана не менее пяти лет;

или состоять в браке с гражданином Казахстана не менее трех лет.

Список документов для получения гражданства РК

В Министерстве внутренних дел РК уточнили, что для получения гражданства заявитель должен подать в органы миграционной службы по месту жительства следующие документы:

Заявление-анкета установленной формы; Резюме (биография); Четыре фотографии размером 3,5 х 4,5 см; Обязательство о соблюдении условий, предусмотренных ст. 1 Закона РК "О гражданстве Республики Казахстан"; Копия документа, удостоверяющего личность и подтверждающего гражданство другого государства; Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в размере 1 МРП, или освобождение от уплаты пошлины; Справка, подтверждающая отсутствие гражданства другого государства или его утрату, выданная компетентным органом другого государства.

Также в МВД добавили, что список документов для получения гражданства можно получить в органах миграционной службы.

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Ранее стало известно, что в 2024 году гражданство Казахстана получило рекордно низкое число людей. Подробнее об этом здесь.