Как получить гражданство Казахстана: список документов
В ведомстве напомнили, что гражданство нашей страны можно получить в упрощенном и общем порядке.
Упрощенный порядок получения гражданства РК
В упрощенном порядке право на гражданство имеют следующие категории лиц:
- иностранцы, состоящие в браке с гражданами РК;
- соотечественники (кандасы), постоянно проживающие на территории РК на законных основаниях;
- этнические казахи, обучающиеся в высших учебных заведениях РК;
- граждане России, Беларуси и Кыргызстана на основе международных соглашений.
Общий порядок получения гражданства РК
Как отметили в МВД, согласно изменениям в законодательство, теперь для получения гражданства по общему порядку необходимо предоставить сертификат, подтверждающий знание государственного языка (казахского) на базовом уровне, а также знания основных положений Конституции РК и истории Казахстана.
Для получения гражданства по общему порядку иностранные граждане должны выполнить одно из следующих условий:
- прожить на территории Казахстана не менее пяти лет;
- или состоять в браке с гражданином Казахстана не менее трех лет.
Список документов для получения гражданства РК
В Министерстве внутренних дел РК уточнили, что для получения гражданства заявитель должен подать в органы миграционной службы по месту жительства следующие документы:
- Заявление-анкета установленной формы;
- Резюме (биография);
- Четыре фотографии размером 3,5 х 4,5 см;
- Обязательство о соблюдении условий, предусмотренных ст. 1 Закона РК "О гражданстве Республики Казахстан";
- Копия документа, удостоверяющего личность и подтверждающего гражданство другого государства;
- Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в размере 1 МРП, или освобождение от уплаты пошлины;
- Справка, подтверждающая отсутствие гражданства другого государства или его утрату, выданная компетентным органом другого государства.
Также в МВД добавили, что список документов для получения гражданства можно получить в органах миграционной службы.
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