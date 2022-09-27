Касым-Жомарт Токаев: Мы не будем вечно находиться у власти

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время визита в Туркестанскую область принял участие в акции экоактивистов. В разговоре с участниками он заявил, что "необходимо открывать дорогу молодым", сообщает Zakon.kz.

По данным Акорды, глава Казахстана в беседе с молодыми экоактивистами в Ботаническом саду подчеркнул, что любовь к Родине берет начало с честного и полезного труда.

Фото: akorda.kz

К тому же, он добавил, что каждый казахстанец должен быть трудолюбивым.

Я поддерживаю всех вас и горжусь вами. Подрастающее поколение – наша надежда, будущее страны. Мы не будем вечно находиться у власти. Моя самая большая цель – открыть дорогу молодежи. Касым-Жомарт Токаев

27 сентября Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Туркестанскую область. Выступая перед общественностью, президент поручил предоставить Туркестану статус духовной и исторической столицы. Кроме того, по его словам, другие регионы Казахстана должны брать пример с Туркестанской области.