Обрушение крыши: Токаев поблагодарил шымкентцев за поднятый из-под завала флаг

На встрече с общественностью Шымкента 27 сентября глава государства Касым-Жомарт Токаев вспомнил инцидент, произошедший весной на стадионе, сообщает Zakon.kz.

Президент отметил, что вся страна помнит, как во время футбольного матча на стадионе крыша спорткомплекса обрушилась на флагшток, и в это время, несмотря на опасность, местные жители достали из-под завала знамя Казахстана.

Ребята, которые подняли наш флаг, не дав ему упасть на землю, сегодня среди нас. Их патриотизм должен стать примером для молодежи. В связи с этим хочу объявить благодарность Абулхаиру Даулетову, Бекмурату Караеву и Нуркену Намазу. Касым-Жомарт Токаев

Глава государства подчеркнул, что именно в таких поступках проявляется подлинный патриотизм.

Нет смысла в громких словах. Те, кто выходят на площади и выступают с лживыми лозунгами, я думаю, не имеют ничего общего с настоящим патриотизмом. Касым-Жомарт Токаев

21 мая в Шымкенте во время футбольного матча обрушилась крыша стадиона.

Новость по теме Обрушение крыши стадиона в Шымкенте – начато досудебное расследование

22 мая стало известно, что улетевшую крышу стадиона в Шымкенте проверяли на прочность в январе 2022 года.