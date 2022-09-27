Минобороны России не обращалось к госорганам Казахстана

В Министерстве обороны России прокомментировали вопрос о возвращении россиян из Казахстана и других стран, сообщает Zakon.kz.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что не планируют возвращать россиян.

В рамках частичной мобилизации никаких обращений к государственным органам Казахстана, Грузии и других стран по вопросам якобы принудительного возвращения находящихся там россиян Министерство обороны не направляло, не разрабатывало и не планирует, – говорится в сообщении telegram-канала РИА Новости.

Ранее министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов на брифинге рассказал, предусмотрена ли выдача выехавших после 21 сентября граждан российским властям.

Он напомнил, что между Казахстаном и Россией имеются договорные отношения по оказанию правовой помощи, обмену осужденных и экстрадиции преступников. Самый главный принцип здесь – и в Казахстане, и в России это должно быть уголовно наказуемое деяние.

С 21 сентября 2022 года порядка 98 тыс. россиян заехали в Казахстан. 21 сентября президент России Владимир Путин, выступая с обращением к россиянам, объявил о частичной мобилизации в России.