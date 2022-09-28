В Казахстане снова наблюдается сбой в работе Beeline

На всей территории Казахстана наблюдаются перебои с работой интернета от Beeline, сообщает Zakon.kz.

В редакцию Zakon.kz поступают многочисленные жалобы от абонентов со всего Казахстана на работу "Интернет-дома".

Сегодня вообще ничего не работает, как будто мы опять в январе, домашний не работает, мобильный не работает.

В службе поддержки Beeline говорят, по всему Казахстану сеть упала, причины им неизвестны пока.

Скорости нет, потоки еле как.

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Это не первый случай за последние дни. 21 сентября интернет-связь от компании Beeline уже пропадала.

Тогда в Beeline заявили, что сбой произошел не по их вине, а все дело в обрыве оптического кабеля на территории парка информационных технологий "Алатау". Было заявлено, что обрыв случился по вине компании, которая проводила землеройные работы.

Что скажут в этот раз, пока неизвестно.

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11 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, который ужесточает наказание за некачественные услуги связи и интернета.

Соответствующие поправки позволят усилить ответственность операторов за оказание услуг связи и доступа к интернету, не соответствующих техническим параметрам.