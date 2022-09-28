Хакеры атаковали Казнет

На протяжении нескольких дней продолжаются кибератаки на казахстанский сегмент интернета. Об этом 28 сентября сообщили в АО "Государственная техническая служба" (АО "ГТС"), сообщает корреспондент Zakon.kz.

Целевые кибератаки направлены как на государственные органы страны, так и инфраструктуру Казнета. Из-за кибератак наблюдаются задержки соединения интернета. АО "Государственная техническая служба"

В АО "ГТС" предполагают, что продолжительные кибератаки связаны с происходящими общественными событиями в стране и мире.

Утром 28 сентября казахстанцы жаловались на сбои в работе интернета. Корреспондент редакции обратился за комментарием в пресс-службы операторов связи. Там ответили, что у них все работает в штатном режиме, – проблема глобальная, а не на стороне операторов.

На фоне сбоя интернет-соединения в аэропортах Алматы и Атырау произошла задержка рейсов, так как регистрацию пришлось проводить вручную.

25 сентября в "Государственной технической службе" сообщили о фиксации масштабных DDoS-атак на казахстанский сегмент интернета.